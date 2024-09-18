Индия планирует продолжать покупать дешевую российскую нефть

Индия готова продолжать покупать нефть у российских компаний, которым разрешено производить такие продажи, поскольку цены на нее низкие. Об этом заявил министр нефти Хардип Синг Пури в интервью Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Санкции Запада против россии из-за ее войны с Украиной ограничили цену, которую россия может взимать за свою нефть, и Индия готова покупать нефть и газ по самым низким ценам у любого, сказал Пури.

«Если субъект не находится под санкциями, нет никаких сомнений, что я буду покупать у самого дешевого поставщика», — сказал он.

Пури добавил, что европейские страны и японские предприятия покупают нефть у россии, поэтому Индия не одна, кто это делает.

Читайте также: Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера нефти из россии

Индия является одним из крупнейших в мире потребителей энергии, импортируя 88% своих потребностей в нефти, и Пури ожидает, что потребление энергии будет расти в результате увеличения использования природного газа и возобновляемых источников.

Индия, третий в мире потребитель и импортер нефти, имеет годовую мощность нефтепереработки около 252 млн тонн или 5,04 млн баррелей в день и планирует ее расширить.

Скачок мировых цен на сжиженный газ после полномасштабного вторжения россии в Украину замедлил переход Индии на природный газ. Индия планирует увеличить потребление газа с 6 до 15% в энергобалансе к 2030 году, но скорость изменений зависит от цен.

«Если цены на газ стабилизируются и снизятся, то его доля в нашем энергетическом балансе увеличится», — сказал Пури.