Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда одобрило выплаты населению наличными на общую сумму 145,6 млрд бат ($4,4 млрд) для стимулирования экономического роста, сообщает The Straits Times.

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Что известно

Выплаты получат 14,6 млн жителей страны, в том числе 12,4 млн держателей государственных карт социального обеспечения и 2,15 млн человек с ограниченными возможностями.

Правительство начнет переводить по 10 тысяч батов каждому 25 сентября, сообщил министр финансов Пичаи Чунхаваджира на брифинге после заседания кабинета министров 17 ментября. Ожидается, что процесс выплат завершится до конца сентября.

Новый премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, которая вступила в должность в начале сентября, нацелена на возрождение экономики. ВВП страны увеличивался примерно на 2% в год в течение последнего десятилетия, что составляет менее половины темпов подъема соседней Индонезии.

Согласно официальному прогнозу, выплаты населению ускорят рост ВВП Таиланда на 35 базисных пунктов в этом году.

Предыдущий глава правительства Сеттха Тхависин обещал выплатить пособие примерно 45 млн взрослых тайцев через так называемую программу цифрового кошелька. Новый премьер решила в первую очередь поддержать беднейшие слои общества, отложив пособие для других жителей до следующего года.

Во втором квартале экономика страны повысилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным Всемирного банка, в 2022 году население Таиланда составляло 71,7 млн человек.