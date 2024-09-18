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18 сентября 2024, 13:25 Читати українською

Турецкие банки массово отказывают российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, рассказали «Ведомостям» три источника из числа импортеров и посредников.

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, рассказали «Ведомостям» три источника из числа импортеров и посредников.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСитуация повторяетсяПо их словам, в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года, когда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран, стали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ситуация повторяется

По их словам, в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года, когда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран, стали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Однако постепенно транзакции возобновились.

Летом проблемы с транзитными платежами через Турцию появились снова. Европейские банки время от времени стали отказываться принимать у турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса, говорит один из импортеров. Другой собеседник издания подтверждает это: при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через «нормальную» страну.

Ужесточение со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября уже турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей, говорит источник «Ведомостей». По его словам, даже предоставление банку дополнительных документов по поставке не решает проблему.

Турки отказываются проводить платежи

В Турции, как правило, всегда было 2−3 банка, которые охотно проводили платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время осложнилась работа даже с ними, подтверждает партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. По его словам, в основном сложности возникают при оплате в долларах и евро, но также с трудом стали проходить платежи в юанях.

Причина может быть в том, что турецкие банки начали больше опасаться санкций либо их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции, отметил Кузнец.

Вводят дополнительную комиссию

При этом турецкий госбанк Emlak Katılım, формально не проводящий транзитные платежи, на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, рассказал источник «Ведомостей». Он не назвал размер комиссии, но отметил, что позволить ее себе могут только крупные компании.

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Источник: Минфин
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