Расходы общего фонда госбюджета в августе составили более 286 миллиардов

За январь — август 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 2,1 трлн грн, что на 206,5 млрд грн, или на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в августе было израсходовано 286,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В структуре расходов наиболее направлено:

817,5 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в августе — 109,6 млрд грн) или 39% от общего объема расходов, затраченных за январь — август 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 48,5 млрд грн или на 6,3%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 620,2 млрд грн (в августе — 82,3 млрд грн);

331,3 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в августе — 36,7 млрд грн) или 15,8% от общего объема расходов. Среди них:

182 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

102,9 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

376,7 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в августе — 48,2 млрд грн) или 18% от общего объема расходов, что на 30,2 млрд грн или на 8,7% больше против аналогичного периода прошлого года, в том числе:

182,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

74,5 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

26,9 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

192,2 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в августе — 23,6 млрд грн) или 9,2% от общего объема расходов. Среди них:

163,6 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

15 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

204,1 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в августе — 49,2 млрд грн) или 9,7% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 44,4 млрд грн, или на 27,8%);

115,3 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в августе — 10,3 млрд грн) или 5,5% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,9 млрд грн, или на 14,9%).