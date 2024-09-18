Ledger и Exodus создадут агрегатор обмена крипты, Circle выпустит стейблкоин USDC на блокчейне Sui: что нового

Разработчики Hamster Kombat назвали дату снапшота для аирдропа

Команда Hamster Kombat сделает снапшот аккаунтов пользователей 20 сентября в 21:00 по киевскому времени. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта.

Разработчики отметили, что снапшот — «статическая копия данных в определенный момент, которая поможет выстроить правильную модель оценки для распределения аирдропа».

17 сентября команда Hamster Kombat представила античит-стратегию, в результате чего некоторые пользователи получили достижение «Мошенничать — плохо».

«Это напоминание вам о важности делать все правильно. Мы хотим защитить трудолюбивых игроков и членов сообщества, а также дать им возможность получить справедливую долю аирдропа», — заявили разработчики.

Circle выпустит стейблкоин USDC на блокчейне Sui

Компания Circle, выпускающая второй по капитализации стейблкоин USDC, интегрирует высокопроизводительный блокчейн Sui.

«Sui станет первым блокчейном на базе языка программирования Move, поддерживающего USDC и Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP)», — отметили представители компании.

При запросе перевода CCTP сжигает указанную пользователем сумму в USDC в исходной сети и выпускает для его кошелька аналогичное количество монет в блокчейном назначении.

В скором времени разработчики приложений на Sui смогут «создавать кросчейн-потоки непосредственно из Arbitrum, Base, Ethereum, Solana и других сетей».

«С добавлением нативного USDC появится возможность писать приложения на Sui с использованием крупнейшего в области регулируемого стейблкоина, обеспеченного долларом», — отметили представители компании.

Ledger и Exodus создадут агрегатор обмена криптовалют

Производитель аппаратных кошельков Ledger и провайдер технологии хранения цифровых активов Exodus договорились о создании агрегатора свопов под названием XO Swap. Об этом сообщает The Block.

Функцию интегрируют в приложение Ledger Live. Она облегчит подключение к сторонним биржам через API, позволяя осуществлять обмен «тысяч криптовалютных пар» внутри аппаратных кошельков.

«Интеграция ставит во главу угла контроль и безопасность пользователей, что выгодно отличает ее от CEX», — говорится в прессрелизе.

Поначалу сервис запустят для десктопов. Мобильная версия ожидается позже.

США, Индонезия и Турция возглавили рейтинг стран по уровню интереса к RWA

На США, Индонезию и Турцию в целом приходится 32,95% всего трафика, посвященного тематике токенизированных активов реального мира (RWA). Об этом свидетельствуют данные отчета экспертов платформы CoinGecko.

Доля США составляет 14,82%, Индонезии — 10,09%, Турции — 8,04%. В пятерку также вошли Индия (6,34%) и Великобритания (5,56%). При этом на топ-20 рассматриваемых стран приходится всего 81,8% мирового трафика на тему RWA.

На американском рынке лидирует протокол Ondo Finance, на него согласно отчету приходится почти половина всего уровня интереса. США также возглавили рейтинг в разрезе протоколов. Так, в частности, на эту страну приходится почти треть глобального внимания к таким проектам, как Goldfinch и Mapple.

Больше всего в рейтинге стран из Юго-Восточной Азии и Океании (восемь), а также из Европы (семь). Далее следует Северная Америка (две). Из таких регионов как Ближний Восток, Африка и Южная Америка в рейтинг попали только по одной стране.