Microsoft и BlackRock создадут фонд на $30 млрд. Средства пойдут на развитие искусственного интеллекта

Microsoft и BlackRock объявили о создании фонда на сумму более $30 млрд для инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта, в частности, в строительство центров обработки данных и энергетических проектов. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инициатива должна поддержать развитие перспективных AI-моделей, требующих значительных вычислительных ресурсов и высокого уровня энергопотребления.

Поскольку модели искусственного интеллекта, особенно используемые для глубокого обучения и масштабной обработки данных, требуют тысячи вычислительных чипов для достижения необходимой мощности, спрос на специализированные центры данных резко растет. Фонд, называемый Global AI Infrastructure Investment Partnership, направлен на укрепление цепей поставок искусственного интеллекта и обеспечение стабильных источников энергии.

В партнерстве с Microsoft и BlackRock также принимает участие инвестиционная компания MGX, имеющая поддержку с Абу-Даби, которая станет генеральным партнером фонда. Nvidia, компания по производству AI-чипов, предоставит экспертную поддержку.

Ожидается, что общий объем инвестиций, учитывая долговое финансирование, достигнет $100 млрд с основным акцентом на США и странах-партнерах.