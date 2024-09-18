В среду на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек.
Курс валют на 18 сентября: доллар и евро в банках подорожали
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и не изменилось в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,80 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,54 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,71−41,81, евро — 46,42−46,60 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,12−46,12 грн/евро.
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