Курс валют на 18 сентября: доллар и евро в банках подорожали

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,80 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,54 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,71−41,81, евро — 46,42−46,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,12−46,12 грн/евро.