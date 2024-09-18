Henley & Partners: Китай обогнал США по росту числа ультрабогатых

Число центимиллионеров, то есть людей, обладающих активами более $100 млн, за последние десять лет увеличилось на 54% — до 29 350 человек, следует из исследования «Centi-Millionaire Report 2024», опубликованного консалтинговой компанией Henley & Partners в партнерстве с New World Wealth.

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Центимиллионеров стало больше

«За это время Соединенные Штаты и Китай пережили то, что можно назвать бумом центимиллионеров, значительно опередив своих европейских коллег», — пишут авторы доклада.

Наиболее впечатляющим былрост ультабогатых людей в Китае, где за последние десять лет число центимиллионеров увеличилось на 108%, что превзошло даже впечатляющие показатели США, чьи ряды супербогачей за тот же период выросли на 81%.

В Европе, напротив, рост числа центимиллионеров был довольно сдержанным и составил всего 26% за последнее десятилетие.

По мнению гендиректора Henley & Partners Юрга Штеффена, скромные показатели в Европе можно объяснить медленным ростом основных рынков, таких как Великобритания, Германия и Франция.

В свою очередь, на небольших европейских рынках — в Монако, Мальте, Черногории и Польше — наблюдается динамичный рост числа центимиллионеров — на 75% и более.

«География проживания ультрабогатых людей меняется. По мере роста и миграции этой элитной группы ее влияние на мировую экономику, политику и общество, вероятно, будет глубоким и масштабным», — считает Штеффен.

Согласно отчету, треть всех центимиллионеров проживает в 50 ключевых городах мира, причем в топе городов по-прежнему лидирует США: первое место досталось Нью-Йорку, второе — Бэй-Эрии (регион в Калифорнии, который включает города Сан-Франциско, Окленд и Сан-Хосе, и прилегающие к ним районы вокруг залива Сан-Франциско).

Вместе с тем, как отмечает Штеффен, именно граждане США стали самой многочисленной категорией клиентов его компании в 2024 году: количество запросов на инвестиционную миграцию от американцев увеличилось в пять раз.

«Мы являемся свидетелями удивительного парадокса. С одной стороны, США остаются главным центром мирового благосостояния, на долю которого приходится более 30% мирового богатства, или $67 трлн. С другой стороны, мы наблюдаем беспрецедентный всплеск числа состоятельных американцев, ищущих альтернативные варианты проживания и гражданства», — отметил он.

По мнению авторов исследования, будущие тенденции роста и миграции центимиллионеров будут во многом зависеть от предстоящих президентских выборов в США, где ожидаются резкие изменения в фискальной, монетарной, экономической и социальной политике.

Результаты выборов могут привести к тому, что Северная Америка перестанет быть столь привлекательной, поскольку центимиллионеры будут стремиться в страны, обеспечивающие большую экономическую и политическую безопасность, говорится в докладе.

Напомним

В июне 2024 года консалтинговая компания Henley & Partners выпустила исследование, посвященное миграции миллионеров, в котором она спрогнозировала рекордный отток миллионеров из Британии и Китая в текущем году.

По расчетам компании, в 2024 году из Китая могут уехать 15,2 тысячи миллионеров, из Великобритании — 9,5 тысячи, из Индии — 4,3 тысячи, Южной Кореи — 1,2 тысячи. Это связано с высокими налогами, политической нестабильностью и экономическими показателями в странах.