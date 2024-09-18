За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 637010 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 сентября: 1130 российских оккупантов, 6 танков и 25 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 637010 (+1130) человек,
- танков — 8691 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 17080 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 18154 (+25) ед,
- РСЗО — 1188 (+0) ед,
- средства ПВО — 947 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15354 (+25),
- крылатые ракеты — 2592 (+0),
- корабли — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24784 (+45) ед,
- специальная техника — 3109 (+18)
Источник: Минфин
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