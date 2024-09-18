Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о КАСКО и других видах страхования (видео)

Новый выпуск на YouTube-канале посвящен важной теме: Как правильно выбрать страховой полис во время войны и не потерять свои деньги. Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится полезными советами и подробно рассказывает, как работает страхование в условиях военного времени.

В видео вы узнаете:

Как организовано страхование автомобилей и имущества во время войны.

Особенности работы КАСКО во время военных действий и как получить максимальные выплаты.

На что следует обратить внимание при выборе страхового полиса для авто.

Где лучше застраховать свое имущество от последствий военных действий.

Какие скидки доступны для военных.

Дарья объясняет, как проверить надежность страховой компании и что нужно знать, подписывая договор. Также она делится практическими советами, которые помогут выбрать оптимальную страховку для защиты своего имущества и финансов в это непростое время.



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