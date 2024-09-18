Новый выпуск на YouTube-канале посвящен важной теме: Как правильно выбрать страховой полис во время войны и не потерять свои деньги. Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится полезными советами и подробно рассказывает, как работает страхование в условиях военного времени.
Как не потерять деньги на страховании во время войны? Правда о КАСКО и других видах страхования (видео)
В видео вы узнаете:
- Как организовано страхование автомобилей и имущества во время войны.
- Особенности работы КАСКО во время военных действий и как получить максимальные выплаты.
- На что следует обратить внимание при выборе страхового полиса для авто.
- Где лучше застраховать свое имущество от последствий военных действий.
- Какие скидки доступны для военных.
Дарья объясняет, как проверить надежность страховой компании и что нужно знать, подписывая договор. Также она делится практическими советами, которые помогут выбрать оптимальную страховку для защиты своего имущества и финансов в это непростое время.
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Источник: Минфин
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