К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 17 сентября: евро на межбанке подешевело на 5 копеек
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Открытие 17 сентября
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Закрытие 17 сентября
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Изменения
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41,48/41,50
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41,47/41,49
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1/1
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46,14/46,15
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46,09/46,10
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,75 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,80, евро — 46,40−46,60 грн.
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Источник: Минфин
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