Национальный банк Украины нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний и применил к ним меры воздействия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ нашел нарушения в деятельности 8 финкомпаний
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Меры воздействия применяются к:
- ООО «Деньги 247»;
- ООО «Финансовая компания «Финвей»;
- ООО «Финансовая компания «Прогрессивные финансы»;
- ООО «Финансовая компания «Сварог финанс»;
- ООО «Финансовая компания «Финууниверсал»;
- ООО «Финансовая компания Инвест-кредо»;
- ООО «Статускапитал»;
- ООО «Финансовая компания «Такелау».
Отмечается, что данные финансовые компании вовремя не подали в Нацбанк отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, составленный аудиторами.
Финучреждения должны устранить нарушения до 17 октября 2024 года.
Источник: Минфин
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