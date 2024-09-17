НБУ нашел нарушения в деятельности 8 финкомпаний

Национальный банк Украины нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний и применил к ним меры воздействия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Меры воздействия применяются к:

ООО «Деньги 247»;

ООО «Финансовая компания «Финвей»;

ООО «Финансовая компания «Прогрессивные финансы»;

ООО «Финансовая компания «Сварог финанс»;

ООО «Финансовая компания «Финууниверсал»;

ООО «Финансовая компания Инвест-кредо»;

ООО «Статускапитал»;

ООО «Финансовая компания «Такелау».

Отмечается, что данные финансовые компании вовремя не подали в Нацбанк отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, составленный аудиторами.

Финучреждения должны устранить нарушения до 17 октября 2024 года.