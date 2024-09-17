Министерство финансов 17 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,83 млрд грн в эквиваленте, что на 6,48 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 20,31 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 13,8 миллиарда от продажи облигаций
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,37 млрд грн под 14,65% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,63%);
- 5,09 млрд грн под 15,60% с погашением 5 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была также 15,60%);
- 5,25 млрд грн под 16,60% с погашением 24 ноября 2027 года (на прошлой неделе ставка была также 16,60%);
- 1,06 млрд грн под 16,90% с погашением 9 февраля 2028 года (на прошлой неделе ставка была 16,90%).
В иностранной валюте:
- 23 млн евро под 3,22% с погашением 4 сентября 2025 года (на прошлой неделе ставка была 3,24%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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