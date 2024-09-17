Рада приняла закон о перезагрузке таможни

Верховная Рада приняла законопроект № 6490 «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Принятие правительственного законопроекта во втором чтении и в общей сложности поддержали 260 народных депутатов.

Он напомнил, что принятие этого закона было обязательством Украины по программам сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и США.

«Но самое главное — это самое лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет», — добавил Железняк.

Законопроект предусматривает