Верховная Рада приняла законопроект № 6490 «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов». Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада приняла закон о перезагрузке таможни
Верховная Рада приняла законопроект № 6490 «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов». Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Принятие правительственного законопроекта во втором чтении и в общей сложности поддержали 260 народных депутатов.
Он напомнил, что принятие этого закона было обязательством Украины по программам сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и США.
«Но самое главное — это самое лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет», — добавил Железняк.
Законопроект предусматривает
- перезагрузка таможни по образцу БЭБ, согласованному с международными партнерами;
- прозрачный конкурс на Председателя ГТС (Государственная миграционная служба) с участием международных организаций;
- политическая независимость Председателя ГТС: увольнение по заключению аудита;
- переаттестация всех работников в течение 18 месяцев с назначения нового Председателя;
- половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей избирают международники по предложениям бизнес-сообщества;
- повышение зарплат на уровне закона.
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