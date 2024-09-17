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17 сентября 2024, 18:54 Читати українською

Акции Intel выросли почти на 15% на новостях о реструктуризации

Акции Intel подорожали на 8% после завершения основной сессии на Уолл-Стрит в понедельник, в ходе которой бумаги выросли почти на 6,5%. В общей сложности подъем составил без малого 15% — так бурно инвесторы отреагировали на планы компании превратить свой производственный бизнес в независимое подразделение с собственным советом директоров и возможностью привлечения внешнего капитала. Об этом пишет CNBC.

Акции Intel подорожали на 8% после завершения основной сессии на Уолл-Стрит в понедельник, в ходе которой бумаги выросли почти на 6,5%.

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Новые надежды

В компании надеются, что такой шаг позволит литейному бизнесу «оценить независимые источники финансирования», как отметил генеральный директор Пэт Гелсингер. Литейный бизнес, который Intel планирует использовать для производства чипов для других заказчиков, сильно сказывается на результатах деятельности компании: за последние два года компания потратила на него около $25 миллиардов.

В дополнение к объявлению о создании литейного производства Intel сообщила, что заключила сделку с Amazon Web Services на производство заказных чипов для искусственного интеллекта, расширяя давнее партнерство между двумя компаниями.

По словам Гелсингера, Intel также приостановит производство в Польше и Германии «примерно на два года, исходя из ожидаемого спроса на рынке», а также сократит планы по строительству завода в Малайзии. Производственные проекты в США останутся незатронутыми, заявила компания.

В рамках усилий по реструктуризации Intel также заявила, что продаст часть своей доли в разработчике микросхем Altera.

Предыстория

До вчерашнего ралли Intel потеряла почти 60% своей стоимости в этом году. В августе компания сообщила о неутешительных квартальных результатах, вызвавших самую агрессивную распродажу за последние 50 лет, и заявила, что уволит более 15% сотрудников в рамках плана по сокращению расходов на $10 миллиардов.

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Источник: Минфин
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