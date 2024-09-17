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17 сентября 2024, 18:10 Читати українською

Миграционная политика ЕС: прогнозы юристов компании Eudoc для украинцев на ближайшие годы

Миграционная политика ЕС в отношении украинских беженцев после полномасштабного вторжения России значительно изменилась, предоставляя нашим гражданам более широкие возможности для временной защиты и интеграции в европейское общество. Однако, прогнозы на будущее от юристов компании Eudoc свидетельствуют о новых вызовах и перспективах, которые могут ожидать украинцев в ближайшие годы.

Міграційна політика ЄС: прогнози Eudoc

1. Сохранение временной защиты, но с условиями. Временная защита для украинцев может быть продлена, но с постепенным переходом к более строгому контролю над легальным статусом. Юристы указывают на вероятность введения новых требований, таких как обязательное подтверждение занятости или участие в программах интеграции для продолжения пребывания в ЕС.

2. Изменения в доступе к рынку труда. Ожидается, что доступ украинцев к рынку труда в ЕС может стать жестче из-за экономических вызовов в самих странах Евросоюза. Некоторые страны могут ввести ограничения на определенные профессии или введение квот, чтобы защитить местный рынок от перенасыщения. Однако высококвалифицированные специалисты останутся в приоритете для многих стран.

3. Ужесточение требований к получению постоянного проживания. Прогнозы юристов свидетельствуют, что некоторые страны ЕС могут ужесточить требования для получения постоянного проживания или гражданства.

4. Фокус на миграции семейного типа и инвесторах. Отдельные страны могут отдать предпочтение мигрантам с семейными связями в ЕС или инвесторам, которые готовы вкладывать средства в развитие местной экономики. Для этих категорий предусматриваются специальные упрощенные программы миграции.

5. Долгосрочные программы интеграции. Многие государства-члены ЕС уже начали разработку долгосрочных программ, направленных на интеграцию беженцев. Программы включают изучение языка, доступ к образованию для детей и профессиональные курсы для взрослых. Эти инициативы будут продолжать развиваться, но юристы отмечают, что их доступность может зависеть от финансовой ситуации в отдельных странах.

Юристы советуют украинцам внимательно следить за законодательными изменениями в ЕС и быть готовыми к адаптации. Для тех, кто нуждается в профессиональной поддержке и актуальной информации относительно своего статуса или планов на будущее в ЕС, рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам. В частности получить подробные советы можно через индивидуальную консультацию с юристами компании на сайте
https://eudoc.com.ua/.

Источник: Минфин
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