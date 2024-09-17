Microsoft выкупит свои акции на $60 млрд и увеличит дивиденды на 10%

Microsoft планирует выкупить свои акции на сумму $60 млрд и увеличить квартальные дивиденды на 10%. Об этом пишет Bloomberg.

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Увеличение выплат связывают с ИИ

Компания заявила, что акционеры с 21 ноября получат квартальные дивиденды в размере 83 центов на акцию по сравнению с текущими 75 центами.

Издание отмечает, что Microsoft, являющаяся второй по стоимости компанией в мире, в последние несколько лет извлекала выгоду из развития искусственного интеллекта.

Производитель программного обеспечения обеспечил свою линейку продуктов технологией ИИ от партнера OpenAI и дополнил новыми инструментами свои бизнес-приложения, такие как Teams, Word и Outlook. Ранее Microsoft выпустила новый ряд инструментов ИИ.

Акции выросли почти на 2% на фоне новости. С начала года бумаги прибавили 16%.

Источник: Google

Финансовые данные компании

По данным Bloomberg, по состоянию на 30 июня у Microsoft было $75,5 млрд наличных денег и эквивалентов. Свободный денежный поток в четвертом финансовом квартале составил $23,3 млрд, сообщила компания в июле, «увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом, что отражает более высокие капитальные затраты на поддержку наших облачных и ШИ-предложений».

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