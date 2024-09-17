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17 сентября 2024, 14:32 Читати українською

Бум ИИ способствует неожиданному возрождению газовой энергетики США

Энергетические компании в США планируют новое производство электроэнергии на природном газе самыми быстрыми темпами в последние годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Энергетические компании в США планируют новое производство электроэнергии на природном газе самыми быстрыми темпами в последние годы.
Фото: freepik.com

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Таким образом, энергетические компании пытаются удовлетворить резкий рост спроса на энергию со стороны энергоемких центров обработки данных для систем искусственного интеллекта (ИИ), производственных мощностей и электромобилей.

По данным Sierra Club, только за первые шесть месяцев этого года компании объявили о планах построить больше новых газовых мощностей в США, чем за 2020 год.

И если вторая половина выглядит похожей на первую, 2024 станет рекордным по объявленным планам строительства нового поколения электроэнергии из газа по крайней мере с 2017 года, когда эта экологическая группа начала отслеживать данные.

В целом, по оценкам аналитической компании Yes Energy, более 200 газовых установок находятся на разных стадиях разработки в США, их планируют запустить к 2032 году общей мощностью около 86 гигаватт. По подсчетам Enverus, их общая мощность будет даже больше — более 100 гигаватт, что достаточно для питания около 80 млн домов.

Спрос на газ удивляет некоторых экспертов

Спрос на газ, который в 2016 году вытеснил уголь как главный источник электроэнергии в США, удивил некоторых экспертов, недавно прогнозировавших, что эра бешеного роста внутреннего спроса на топливо может скоро закончиться.

«Несколько лет назад ожидалось, что солнечная и ветровая энергия сможет удовлетворить наши дополнительные потребности в генерации», — сказал Джед Дорсхаймер, руководитель сектора энергетики и устойчивого развития инвестиционного банка William Blair.

По обновленным оценкам William Blair, газ обеспечит 60% нового поколения в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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