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17 сентября 2024, 13:58 Читати українською

В августе население больше хранило деньги в валюте — НБУ

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в августе вырос на 0,8% до 1 147 057 000 000 гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в августе вырос на 0,8% до 1 147 057 000 000 гривен.
Фото: depositphotos

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Рост объема вкладов

С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 6,4% с 1078,346 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в августе выросли на 0,6% до 750,852 млрд. гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,3% до 396,205 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе сократились на 0,7% до 1 370 375 000 000 гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц сохранилась на уровне 8,5%, для физлиц снизилась на 0,1 п.п. до 10,6 %.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,9%, для населения — 1,1%.

Напомним

За 2023 год объем вкладов населения в банках вырос на 16,5% с 926,488 млрд гривен.

За 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд гривен.

В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд. гривен до 720,932 млрд гривен.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
17 сентября 2024, 15:52
#
Так, і чим далі - тім більше буде зберігати у валюті, бо облігаціі і депоціти втратили хоч якусь прибутковість. Гетьманцеви вбивають українськи ринок грошей.
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