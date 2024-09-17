Нафтогаз намерен пройти зиму за счет только украинского газа

НАК «Нафтогаз Украины» планирует пройти предстоящий осенне-зимний период 2024—2025 годов за счет только украинского газа. Об этом заявил глава компании Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, Нафтогаз сумел нарастить добычу природного газа, а также запас газа, закупленного за рубежом за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем каждый год для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну», — сказал он журналистам.

Чернышев отметил, что для компании это обычная технологическая процедура, которую она осуществляет ежегодно, в частности, она применялась и год назад.

«В прошлом году у нас была (кредитная линия ЕБРР, — ред.) 300 млн евро, в этом году — EUR200 млрд, даже меньше… Все потребности украинских потребителей обеспечены украинским газом», — подчеркнул председатель правления.

Комментируя вопрос использования иностранными газовыми трейдерами украинских газовых хранилищ (ПХГ), Чернышев констатировал, что в этом году динамика низкая.

«Нам хотелось бы гораздо больше, иногда трейдеры даже что-то забирают. Есть всем очевидные вызовы, поэтому рассчитываем сейчас в основном на свой (газ, — ред.). А мы так и планировали», — отметил он.

Председатель правления уточнил, что подводить итоги необходимо в конце года.

Напомним

Минфин писал, что в течение января-августа 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, что составляет более 7% всех платежей, контролируемых Налоговой службой.