Доллар упал на фоне ожиданий более агрессивного снижения ставки ФРС

Во вторник азиатские валюты укрепились, а японская иена приблизилась к пику 2024 года, в то время как доллар упал на фоне растущих ожиданий более агрессивного снижения ставки ФРС на этой неделе. Об этом пишет investing.com.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Индекс доллара и фьючерс на DXY упали примерно на 0,1% в ходе азиатских торгов, продолжив потери предыдущей сессии.

Доллар снизился на фоне растущих ожиданий того, что ФРС сократит процентные ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в среду. Также ожидается, что центральный банк снизит стоимость кредитования в общей сложности на 100 б.п. к концу года.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 50 б.п. в 68%, а вероятность снижения на 25 б.п. — в 32%, согласно инструменту CME Fedwatch.

Снижение ставок уменьшает привлекательность доллара и заставляет трейдеров искать более высокую доходность на более рискованных рынках, таких как Азия. Такой сценарий обычно благоприятен для региональных валют.

При этом рост азиатских валют сдерживают опасения по поводу замедления экономического роста в Китае.

Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.