Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Молдову, сообщает Reuters.
Германия выделит Украине дополнительно 100 миллионов евро помощи этой зимой
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«Россия снова планирует зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной», — заявила Бербок в Кишиневе.
В июне Киев заявил, что стране необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны для обеспечения защиты энергетической инфраструктуры.
Источник: Минфин
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