Германия выделит Украине дополнительно 100 миллионов евро помощи этой зимой

Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Молдову, сообщает Reuters.

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«Россия снова планирует зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной», — заявила Бербок в Кишиневе.

В июне Киев заявил, что стране необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны для обеспечения защиты энергетической инфраструктуры.