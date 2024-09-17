Владелец Facebook и Instagram, компания Meta, сообщила, что запрещает ряд государственных российских медиа. Об этом сообщает Reuters.
Meta запретила государственные российские СМИ
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Компания запрещает RT, «россия сегодня» и другие российские государственные медиа-сети на своих платформах, утверждая, что эти СМИ использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в Интернете.
Ранее Meta лишь ограничивала российские издания, например, блокировала рекламу и уменьшала охват аудитории.
Кроме Facebook, приложения Meta включают в себя Instagram, WhatsApp и Threads.
Такое решение компания приняла после того, как российские СМИ обвинили во вмешательстве в избирательный процесс.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1