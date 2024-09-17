Meta запретила государственные российские СМИ

Владелец Facebook и Instagram, компания Meta, сообщила, что запрещает ряд государственных российских медиа. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания запрещает RT, «россия сегодня» и другие российские государственные медиа-сети на своих платформах, утверждая, что эти СМИ использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в Интернете.

Ранее Meta лишь ограничивала российские издания, например, блокировала рекламу и уменьшала охват аудитории.

Кроме Facebook, приложения Meta включают в себя Instagram, WhatsApp и Threads.

Такое решение компания приняла после того, как российские СМИ обвинили во вмешательстве в избирательный процесс.