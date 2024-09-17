Курс валют на 17 сентября: в банках доллар подскочил на 15 копеек, евро — на 25 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 4 копейки в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,75 грн. Евро покупают за 45,80 грн., а продают за 46,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,66−41,85, евро — 46,35−46,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,48−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,14−46,15 грн/евро.

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