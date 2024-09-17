За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 635880 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 сентября: 1020 российских оккупантов, 2 танка и 66 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 635880 (+1020) человек,
- танков — 8685 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 17077 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 18129 (+6) ед,
- РСЗО — 1188 (+1) ед,
- средства ПВО — 947 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15329 (+66),
- крылатые ракеты — 2592 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24739 (+27) ед,
- специальная техника — 3091 (+1)
Источник: Минфин
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