НБУ наказал сервис микрокредитов за введение в заблуждение заемщиков

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Технофинанс» на максимально возможную сумму 35,55 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Нацбанк обнаружил, что компания не соблюдала законодательство в части распространения на рынке финансовых услуг вводящей в заблуждение информации, а именно несправедливо отражала объем и содержание полномочий и прав, которых она не имеет.

В частности, финкомпания вводила в заблуждение бюро кредитных историй о целях осуществления запроса и потенциальных клиентов (потребителей) о наличии у ФК «Технофинанс» полномочий для получения от них согласия на доступ к их кредитной истории в рамках осуществления оценки кредитной надежности.

Кроме штрафа, Нацбанк применил к компании письменную оговорку и обязал ее устранить выявленное нарушение.

ООО «ФК «Технофинанс» зарегистрировано в Днепре в 2020 году.