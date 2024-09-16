К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 21 копейку в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 сентября: евро на межбанке выросло до 46 грн
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Открытие 16 сентября
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Закрытие 16 сентября
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Изменения
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41,35/41,38
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41,48/41,50
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13 /12
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45,95/45,98
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46,16/46,17
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21/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 45,66 грн., а продают за 46,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,62−41,71, евро — 46,20−46,43 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
и торжественно объявить о курсе 41,50грн/$ под конец торговой сессии.
Ну, а то, что официальный курс НБУ на завтра установлен на уровне 41,3591грн/$,
об этом нет смысла даже упоминать, ведь ростом оф.курса за день на 4 коп сложно
запугать даже самых запуганных читателей…