Банки направили бизнесу льготные кредиты еще на 1,9 млрд грн

Сколько выдано кредитов

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 16 656 кредитов на 62,1 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 12 676 кредитов на 32,3 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 60 798 кредитов на 239,4 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 45 710 кредитов на 122,7 млрд грн), из которых на 16 сентября текущего года:

25,1 млрд грн — на инвестиционные цели;

63,82 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

39,64 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

21, 42 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,56 млрд грн — на антивоенные цели;

18,08 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 95620 кредитных договоров на 329 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 66186 договоров на 149,4 млрд гривен.