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16 сентября 2024, 18:10 Читати українською

Банки направили бизнесу льготные кредиты еще на 1,9 млрд грн

За прошлую неделю в рамках Госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 481 льготный кредит на общую сумму 1,9 млрд грн, из которых 378 кредитов — от банков государственного сектора экономики более 0,8 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

За прошлую неделю в рамках Госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 481 льготный кредит на общую сумму 1,9 млрд грн, из которых 378 кредитов — от банков государственного сектора экономики более 0,8 млрд гривен.
Фото: depositphotos

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Сколько выдано кредитов

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 16 656 кредитов на 62,1 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 12 676 кредитов на 32,3 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 60 798 кредитов на 239,4 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 45 710 кредитов на 122,7 млрд грн), из которых на 16 сентября текущего года:

  • 25,1 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 63,82 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 39,64 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 21, 42 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,56 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 18,08 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 95620 кредитных договоров на 329 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 66186 договоров на 149,4 млрд гривен.

Кредиты наличными в Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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