В Украине утвердили единый портфель публичных инвестпроектов

Стратегический инвестиционный совет Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердил единый портфель публичных инвестпроектов на 750 концепций. Об этом сообщила министер экономики Юлия Свириденко в соцсети X.

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«В портфеле представлено 750 концепций. Из них более 100 в сфере здравоохранения, образования, транспорта и энергетики определены как приоритетные и рекомендованные для включения в госбюджет-2025», — отметила она.

По словам министра, Единый портфель инвестиционных проектов является важным шагом к модернизации страны и эффективному использованию средств госбюджета.

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