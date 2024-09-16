С начала года «Нафтогаз» уплатил налогов более чем на 60 миллиардов гривен

За январь-август 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, что составляет более 7% всех платежей, контролируемых Налоговой службой. Об этом сообщает пресс-служба группы.

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Уплата налогов

Отмечается, что еще 4,3 млрд. грн. было направлено в местные бюджеты.

«Группа Нафтогаз остается надежной опорой экономики Украины в условиях военного времени. В августе предприятия группы перечислили в государственный бюджет 7,2 млрд грн, еще около 600 млн грн — в местные бюджеты», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.