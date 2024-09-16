За январь-август 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, что составляет более 7% всех платежей, контролируемых Налоговой службой. Об этом сообщает пресс-служба группы.
С начала года «Нафтогаз» уплатил налогов более чем на 60 миллиардов гривен
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Уплата налогов
Отмечается, что еще 4,3 млрд. грн. было направлено в местные бюджеты.
«Группа Нафтогаз остается надежной опорой экономики Украины в условиях военного времени. В августе предприятия группы перечислили в государственный бюджет 7,2 млрд грн, еще около 600 млн грн — в местные бюджеты», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2