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16 сентября 2024, 13:38 Читати українською

С начала года «Нафтогаз» уплатил налогов более чем на 60 миллиардов гривен

За январь-август 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, что составляет более 7% всех платежей, контролируемых Налоговой службой. Об этом сообщает пресс-служба группы.

За январь-август 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, что составляет более 7% всех платежей, контролируемых Налоговой службой.
Фото: depositphotos

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Уплата налогов

Отмечается, что еще 4,3 млрд. грн. было направлено в местные бюджеты.

«Группа Нафтогаз остается надежной опорой экономики Украины в условиях военного времени. В августе предприятия группы перечислили в государственный бюджет 7,2 млрд грн, еще около 600 млн грн — в местные бюджеты», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
potator
potator
16 сентября 2024, 13:41
#
Молодцы, тут премия минимум по 30 млн должна быть
+
0
Moonlighter
Moonlighter
16 сентября 2024, 14:17
#
Столько шума из-за этого развели, и никто наверное не помнит что в 2018 году ими было уплачено почти в 3 раза больше, а именно 137 млрд гривень налогов.
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