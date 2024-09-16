Finance.ua запускает новую услугу Auto Assistance, оказывающую техническую помощь на дорогах Украины и Европы. Эта карта создана для того, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации на дороге. Прокол колеса, окончание горючего, эвакуация авто или запуск двигателя — все эти проблемы будут решены быстро и профессионально.
Auto Assistance от Finance.ua — новая услуга для водителей
Что вы получите с картой Auto Assistance от Finance.ua
- Помощь при проблемах с колесом: Ремонт или замена на месте.
- Подвоз топлива: Если вы оказались на дороге без горючего, его доставят в кратчайшие сроки.
- Эвакуация автомобиля: При серьезных поломках авто будет быстро эвакуировано в ближайший СТО или к вашему дому.
- Запуск двигателя: Если двигатель не запускается из-за истощения АКБ, специалисты устранят проблему на месте или организуют эвакуацию.
- Дополнительные услуги: Auto Assistance также предоставляет возможность заказа такси, парковки, авто на прокат, а также связь с ассистансом.
Эти услуги особенно важны во время поездок за границу, где могут возникнуть трудности из-за языкового барьера и незнакомых дорог.
Как получить карту технической помощи
Для получения карты требуется всего несколько шагов:
- Заполните заявку на сайте Finance.ua
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Отправьте данные через Viber менеджеру.
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Оплатите договор онлайн
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Получите электронную карту на свой email.
Доступны три тарифных плана:
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Standart: 593 грн в год.
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Standart+: 824 грн в год.
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Premium: 1423 грн в год.
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Для кого подходит Auto Assistance
- Тем, кто ценит комфорт: Водители, желающие избежать стресса в дороге.
- Семья с детьми: Безопасность и комфорт на первом месте.
- Начинающим водителям: Техническая поддержка в случае непредвиденных ситуаций.
- Влюбленным: Позаботьтесь о комфорте вашей второй половинки на дороге.
Почему стоит выбрать карту технической помощи Auto Assistance
Auto Assistance от Finance.ua — это не только техническая поддержка, но и уверенность в том, что вы всегда получите помощь вне зависимости от ситуации на дороге. Наш сервис позволяет избежать лишних волнений, особенно за рубежом, где языковой барьер и отсутствие местных контактов могут осложнить решение проблем.
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