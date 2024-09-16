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16 сентября 2024, 13:15 Читати українською

Auto Assistance от Finance.ua — новая услуга для водителей

Finance.ua запускает новую услугу Auto Assistance, оказывающую техническую помощь на дорогах Украины и Европы. Эта карта создана для того, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации на дороге. Прокол колеса, окончание горючего, эвакуация авто или запуск двигателя — все эти проблемы будут решены быстро и профессионально.

Finance.ua запускает новую услугу Auto Assistance, оказывающую техническую помощь на дорогах Украины и Европы.

Что вы получите с картой Auto Assistance от Finance.ua

  • Помощь при проблемах с колесом: Ремонт или замена на месте.
  • Подвоз топлива: Если вы оказались на дороге без горючего, его доставят в кратчайшие сроки.
  • Эвакуация автомобиля: При серьезных поломках авто будет быстро эвакуировано в ближайший СТО или к вашему дому.
  • Запуск двигателя: Если двигатель не запускается из-за истощения АКБ, специалисты устранят проблему на месте или организуют эвакуацию.
  • Дополнительные услуги: Auto Assistance также предоставляет возможность заказа такси, парковки, авто на прокат, а также связь с ассистансом.

Эти услуги особенно важны во время поездок за границу, где могут возникнуть трудности из-за языкового барьера и незнакомых дорог.

Как получить карту технической помощи

Для получения карты требуется всего несколько шагов:

  • Заполните заявку на сайте Finance.ua

  • Отправьте данные через Viber менеджеру.

  • Оплатите договор онлайн

  • Получите электронную карту на свой email.

Доступны три тарифных плана:

  • Standart: 593 грн в год.

  • Standart+: 824 грн в год.

  • Premium: 1423 грн в год.

Заказывайте Auto Assistance со скидкой 15% на сайте по промокоду «НОВОСТИ».

Для кого подходит Auto Assistance​

  • Тем, кто ценит комфорт: Водители, желающие избежать стресса в дороге.
  • Семья с детьми: Безопасность и комфорт на первом месте.
  • Начинающим водителям: Техническая поддержка в случае непредвиденных ситуаций.
  • Влюбленным: Позаботьтесь о комфорте вашей второй половинки на дороге.

Почему стоит выбрать карту технической помощи Auto Assistance

Auto Assistance от Finance.ua — это не только техническая поддержка, но и уверенность в том, что вы всегда получите помощь вне зависимости от ситуации на дороге. Наш сервис позволяет избежать лишних волнений, особенно за рубежом, где языковой барьер и отсутствие местных контактов могут осложнить решение проблем.

Заказать карту со скидкой 15% можно уже сегодня на сайте Finance.ua по промокоду «НОВОСТИ».

Источник: Минфин
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