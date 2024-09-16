Биткоин упал до $58 тыс на фоне неопределенности из-за ставки ФРС

Цена биткоина упала с $60 тыс до $58 тыс на фоне того, что пока неизвестно насколько ФРС снизит ставку — на 25 пунктов или на 50. Об этом пишет CoinDesk.

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Главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер отметил, что это редкий случай, когда перед заседанием регулятора возникает такая неопределенность.

Шансы на то, что ФРС снизит ставку сразу на 50 пунктов выросли до 59%. Заседание запланировано на 18 сентября.

Прогноз понижения ставки / Источник: cmegroup.com

Исторически рынок криптовалют положительно реагировал на ослабление монетарной политики ФРС. Впрочем, Чендлер отметил, что резкое снижение ставки может негативно повлиять на рискованные активы, такие как биткоин, поскольку действия регулятора в таком случае будут свидетельствовать о панике и о том, что ставку нужно было уменьшать раньше.