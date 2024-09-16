Курс валют на 16 сентября: в обменниках евро подорожал на 13 копеек, а доллар на 7 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже вырос на 4 копейки. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 15 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 45,50 грн, а продают за 46,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 46,04−46,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,95−45,98 грн/евро.

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