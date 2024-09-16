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16 сентября 2024, 9:56 Читати українською

Российские госбанки открывают отделения на оккупированных территориях Украины — FT

Россияне начали открывать отделения крупнейших государственных банков на оккупированных территориях Украины. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

Россияне начали открывать отделения крупнейших государственных банков на оккупированных территориях Украины.
Фото: epravda

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Подробности

Ранее крупные российские ритейлеры, банки и другие компании опасались открыто работать на Крымском полуострове и Донецкой и Луганской области на востоке Украины.

Хотя многие российские бренды до сих пор избегают оккупированных территорий Украины, опасаясь западных санкций и рисков ведения бизнеса в зоне боевых действий, два крупнейших государственных кредитора россии — «Сбербанк» и ВТБ начали открывать свои отделения на территориях Украины, оккупированных россиянами.

«Сбербанк», попавший под западные санкции в 2022 году, открыл 130 банкоматов и 48 отделений на востоке и юге Украины, включая полноформатные отделения.

Сбербанк также вернулся в Крым, открыв там свое первое отделение в прошлом году после того, как прекратил свою деятельность в 2014 году.

Среди новых отделений «Сбербанка» — полдюжины «мобильных офисов» в Мариуполе. ВТБ, также попавший под санкции с 2022 года, объявил, что начнет обслуживать клиентов в стационарных офисах в Мариуполе до конца года. Его председатель Андрей Костин в июле перерезал ленту на первом отделении в оккупированном Луганске.

Промсвязьбанк также первым зашел на недавно оккупированные территории и сейчас насчитывает почти 400 отделений в Донецкой и Луганской областях.

На оккупированных территориях начинают появляться и другие потребительские компании, но большинство российских розничных сетей и известных брендов все еще опасаются выходить на рынок.

«Умный бизнес туда не пойдет — оно того не стоит. Покупательная способность низкая, в этих регионах остаются преимущественно пенсионеры и бюджетники. Риски высокие. Даже в Крыму, где ситуация совсем другая, очень мало компаний зашло», — сказал один из представителей российского сектора. розничной торговли

При этом открытие филиалов на оккупированных территориях является способом для российских брендов продемонстрировать свою патриотичность. Например, сеть ресторанов Black Star Burger, совладельцем которой является прокремлевский рэпер Тимати, заявила в июне, что откроет заведения в Мариуполе и Херсонской области.

Источник: Минфин
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