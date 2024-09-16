За прошедший месяц украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы стали больше покупать авто из Китая. Что выбирали в августе
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Какие авто выбирали
Из этого количества: новых — 1336 ед. (+88%); б/у — 371 ед. (+6%) ед.
Итак, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,4%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 78%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- Byd Song Plus — 179 ед.;
- Honda M-NV — 169 ед.;
- VW ID.4 — 147 ед.;
- Zeekr 001 — 107 ед.;
- Nissan Ariya — 83 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая
- VW ID.4 — 51 ед.;
- Cherry EQ1 — 34 ед.;
- Zeekr 001 — 29 ед.;
- Honda M-NV — 26 ед.;
- Nissan Ariya — 23 ед.
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Источник: Минфин
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