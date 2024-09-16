За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 634860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 сентября: 1060 российских оккупантов, 3 танка и 29 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 634860 (+1060) человек,
- танков — 8683 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 17071 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 18123 (+14) ед,
- РСЗО — 1187 (+1) ед,
- средства ПВО — 947 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15263 (+29),
- крылатые ракеты — 2592 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24712 (+28) ед,
- специальная техника — 3090 (+6)
Источник: Минфин
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