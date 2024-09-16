Пора расставить акценты — àбанк презентует новый логотип

Зеленое яблоко Абанка известно на банковском рынке более 30 лет. Но в жизни любой компании наступает время перемен, когда необходимо обновить образ, стиль, дизайн. Замысел о ребрендинге был реализован при поддержке партнеров — мирового лидера электронных платежей Visa и бренд-маркетингового агентства Grape. Креативная команда проекта разработала современные дизайн-решения, обновила имидж банка и сформулировала сообщения для информирования аудитории об изменениях. Пора подчеркнуть уникальность Абанка и расставить акценты над «а» — àбанк презентует новое лого!

Юрий Кандауров, Председатель Правления àбанка, рассказал, что идея осовременивания бренда пришла 6 месяцев назад.

«Если посмотреть на развитие наших сервисов, технологичность решений, то мы уверенно шагаем вперед. Ведь предлагаем нашим клиентам самые лучшие банковские продукты, интуитивное приложение, задаем новые векторы обслуживания и стандарты качества. Оценки наших клиентов, награды „Народный банк Украины“, „Лучшая служба поддержки“, „Лучший мобильный банк“ тому подтверждение. Поэтому, чтобы „подсветить“ миссию банка, транслировать в логотипе, что мы — банк с акцентом на потребности людей, приняли решение о ребрендинге».

Кирилл Сичушкин, руководитель департамента Digital marketing, рассказал, что маркетинговая и дизайн-команда банка вместе с бренд-маркетинговым агентством провели сложную, кропотливую работу, чтобы ребрендинг сделать созвучным с миссией банка!

«Если есть необходимость перехода на новый уровень, то без изменения дизайна, стиля и логотипа не обойтись. Только обязательным условием является взвешенность решения и четкое понимание, каких именно изменений требует наш бренд. Детально проанализировав все факторы и достигнув с командой общего мнения, мы начинаем внедрение нового стиля, акцентируя на нашей системе ценностей», — резюмировал Кирилл Сичушкин.

Напомним: àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Банк обслуживает более 3,3 миллионов клиентов, и это количество ежемесячно стабильно растет благодаря качественным изменениям, современным подходам и поддержке таких надежных партнеров как Visa. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отменно удовлетворяя потребности своих клиентов.

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Visa (NYSE: V) — мировой лидер индустрии электронных платежей. Каждый год Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями более чем в 200 странах. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает расти благосостоянию людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте.