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16 сентября 2024, 10:00 Читати українською

Пора расставить акценты — àбанк презентует новый логотип

Зеленое яблоко Абанка известно на банковском рынке более 30 лет. Но в жизни любой компании наступает время перемен, когда необходимо обновить образ, стиль, дизайн. Замысел о ребрендинге был реализован при поддержке партнеров — мирового лидера электронных платежей Visa и бренд-маркетингового агентства Grape. Креативная команда проекта разработала современные дизайн-решения, обновила имидж банка и сформулировала сообщения для информирования аудитории об изменениях. Пора подчеркнуть уникальность Абанка и расставить акценты над «а» — àбанк презентует новое лого!

Юрий Кандауров, Председатель Правления àбанка, рассказал, что идея осовременивания бренда пришла 6 месяцев назад.

«Если посмотреть на развитие наших сервисов, технологичность решений, то мы уверенно шагаем вперед. Ведь предлагаем нашим клиентам самые лучшие банковские продукты, интуитивное приложение, задаем новые векторы обслуживания и стандарты качества. Оценки наших клиентов, награды „Народный банк Украины“, „Лучшая служба поддержки“, „Лучший мобильный банк“ тому подтверждение. Поэтому, чтобы „подсветить“ миссию банка, транслировать в логотипе, что мы — банк с акцентом на потребности людей, приняли решение о ребрендинге».

Кирилл Сичушкин, руководитель департамента Digital marketing, рассказал, что маркетинговая и дизайн-команда банка вместе с бренд-маркетинговым агентством провели сложную, кропотливую работу, чтобы ребрендинг сделать созвучным с миссией банка!

«Если есть необходимость перехода на новый уровень, то без изменения дизайна, стиля и логотипа не обойтись. Только обязательным условием является взвешенность решения и четкое понимание, каких именно изменений требует наш бренд. Детально проанализировав все факторы и достигнув с командой общего мнения, мы начинаем внедрение нового стиля, акцентируя на нашей системе ценностей», — резюмировал Кирилл Сичушкин.

Напомним: àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Банк обслуживает более 3,3 миллионов клиентов, и это количество ежемесячно стабильно растет благодаря качественным изменениям, современным подходам и поддержке таких надежных партнеров как Visa. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отменно удовлетворяя потребности своих клиентов.

Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Visa (NYSE: V) — мировой лидер индустрии электронных платежей. Каждый год Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями более чем в 200 странах. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает расти благосостоянию людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
16 сентября 2024, 10:05
#
Мы заметили) как ценят отношения :D судя отзывам минфина
+
+15
potator
potator
16 сентября 2024, 10:22
#
Даже боюсь спросить, кто-то из читателей этой статьи был в этом банке за последние 10 лет?
+
0
vPrirech
vPrirech
16 сентября 2024, 11:33
#
Да были, годик, когда были депозиты по 37 с копейками))) . Вообще проблем не было ни с банком, ни с сервисами для банков — партнеров, даже вопрос «ветхой валюти» не поднимался.
+
0
Riojas
Riojas
16 сентября 2024, 13:01
#
Регулярно работаю и с ними напрямую и с моно через них. Банк как банк. Обращался с проблемой — решили.
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