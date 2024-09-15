За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 633,8 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 сентября: 1170 российских оккупантов, 6 танков и 85 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 633800 (+1170) человек,
- танков — 8680 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 17063 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 18109 (+23) ед,
- РСЗО — 1186 (+0) ед,
- средства ПВО — 947 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15234 (+85),
- крылатые ракеты — 2592 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24684 (+53) ед,
- специальная техника — 3084 (+0)
Источник: Минфин
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