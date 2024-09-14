За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 632630 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 сентября: 1210 российских оккупантов, 3 танка и 36 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 632630 (+1210) человек,
- танков — 8674 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 17043 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 18086 (+25) ед,
- РСЗО — 1186 (+1) ед,
- средства ПВО — 946 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15149 (+36),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24631 (+71) ед,
- специальная техника — 3084 (+13)
Источник: Минфин
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