Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн.

Приоритеты

Главный приоритет бюджета на следующий год — это оборона и безопасность Украины.

«Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели», — заявил Шмыгаль.

По его словам, расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет — это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд. грн. выделяются на социальную защиту.

«Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся», — подчеркнул Шмыгаль.

211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн — на образование.

Третий приоритет — поддержка регионов и бизнеса.

«Продолжим помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций», — отметил премьер

Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа «єОселя».

«Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики», — подчеркнул глава правительства.