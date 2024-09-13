SWIFT разрабатывает собственную инфраструктуру для операций с цифровыми активами

Международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«У нас есть значительный опыт работы как надежной и эффективной центральной платформы для транзакций с использованием фиатных валют и инструментов ценных бумаг. Сейчас мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру, чтобы иметь возможность предлагать нашим участникам одинаковый уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных областях использования», — говорится в сообщении.

Операции с цифровыми активами должны стать важным шагом в развитии SWIFT как глобальной межбанковской сети.

Ожидается, что в будущем новая платформа позволит покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.

Сеть SWIFT объединяет более 11 тыс. финансовых организаций по всему миру и ежедневно обрабатывает в среднем более 28 млн международных переводов.