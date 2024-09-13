Курс валют на 13 сентября: в обменниках евро подорожал на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже на 5 копеек подорожал.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,30 грн, а продают за 45,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,41−41,50, евро — 45,80−46,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,31−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,77−45,78 грн/евро.

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