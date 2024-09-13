За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 631 420 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 сентября: 1 220 российских оккупантов, 18 танков и 80 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 631420 (+1220) человек,
- танков — 8671 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 17003 (+48) ед,
- артиллерийских систем — 18061 (+52) ед,
- РСЗО — 1185 (+1) ед,
- средства ПВО — 945 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15113 (+80),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24560 (+79) ед,
- специальная техника — 3071 (+10).
Источник: Минфин
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