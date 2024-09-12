Украинский ИИ-стартап Osavul привлек $3 миллиона инвестиций

Украинский стартап Osavul, занимающийся медиааналитикой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), привлек $3 млн от трех европейских фондов — 42CAP, u.ventures и SMRK. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Osavul планирует направить полученные инвестиции на масштабирование деятельности на глобальном уровне и выйти на новые рынки, в частности, на рынок США и ЕС.

Кроме того, компания планирует предложить новые возможности сегмента B2B и направить ресурсы на совершенствование алгоритмов ИИ.

О компании

ИТ-компания Osavul, направленная на борьбу с дезинформацией, была основана в феврале 2022 года в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину.

Аналитическая платформа способна работать с данными текстовых, видео и аудиоформатов на различных платформах (вебсайты, социальные сети и т. п. ).

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, AI-алгоритм анализирует десятки миллионов сообщений, обнаруживает ботов и спланированные операции значительно быстрее, чем любая команда аналитиков. Osavul фокусируется на всех возможных каналах, чтобы уничтожать ИПСО в зародыше и обнаруживать информационные угрозы.

Первоначально стартап ориентировался на внутреннего клиента, в частности, СНБО и МИД, помогал отслеживать российское ИПСО, дезинформацию и манипуляции в соцсетях.

Сейчас украинский Osavul вышел на внешний рынок — стартап работает в 5 странах и собирает данные более чем из 100 стран, а недавно принял участие в исследовании информационной войны, направленной против НАТО.