Курс валют на вечер 12 сентября: евро подорожал на межбанке на 18 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 сентября Закрытие 12 сентября Изменения доллар 41,26/41,28 41,31/41,33 5/5 евро 45,43/45,43 45,60/45,61 17/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,35 грн, а продают за 45,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 45,75−45,90 грн.

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