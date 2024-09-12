К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 сентября: евро подорожал на межбанке на 18 копеек
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Открытие 12 сентября
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Закрытие 12 сентября
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Изменения
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41,26/41,28
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41,31/41,33
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5/5
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45,43/45,43
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45,60/45,61
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17/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,35 грн, а продают за 45,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 45,75−45,90 грн.
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Источник: Минфин
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