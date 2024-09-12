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12 сентября 2024, 16:03 Читати українською

Совет НБУ утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики

Совет Национального банка Украины 11 сентября 2024 принял Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Они определяют цели, задачи и принципы монетарной политики, а также особенности применения монетарных инструментов во время полномасштабной войны и определенный период послевоенного восстановления. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Совет Национального банка Украины 11 сентября 2024 принял Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.
Фото: НБУ

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Этот документ основан на предложениях правления НБУ и согласуется с целями и принципами предыдущей версии Основных принципов и действующей Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Он также учитывает положения Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Инфляционное таргетирование

НБУ будет применять режим гибкого инфляционного таргетирования для поддержания ценовой стабильности

Де-факто НБУ уже перешел в такой режим в первом полугодии 2024 года, в частности заявил о намерениях сохранить умеренные темпы инфляции в 2024 году и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы.

Теперь Основными принципами официально определено, что монетарная политика НБУ направляется на приведение инфляции к цели 5% на должном горизонте политики, который не будет превышать три года.

Валютно-курсовая политика

НБУ и дальше будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию.

Важной задачей НБУ остается сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса.

Это будет способствовать удержанию инфляционных и курсовых ожиданий под контролем, сохранению доверия к гривне и защите международных резервов.

«В то же время постепенное усиление связи обменного курса с рыночной конъюнктурой позволит усилить роль обменного курса как поглотителя шоков, улучшит осознание валютных рисков и будет способствовать повышению адаптивности украинской экономики к внутренним и внешним изменениям», — заявил регулятор.

Сохранение процентных ставок

Кроме того, НБУ будет способствовать сохранению реальных процентных ставок по срочным гривневым инструментам, в частности, депозитам, на достаточно высоком уровне для обеспечения защиты гривневых доходов населения от инфляции.

«Это важно, чтобы снизить риски для устойчивости валютного рынка и управляемости инфляционных ожиданий», — отметил регулятор.

Восстановление экономики

НБУ также будет прилагать усилия для поддержки восстановления экономики и экономической политики правительства.

Нацбанк отметил, что основным вкладом НБУ в устойчивый экономический рост и активизацию кредитования будет сохранение монетарной стабильности и снижение уровня экономической неопределенности.

«Это и дальше будет достигаться путем сохранения устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке и формирования среды с низкой и стабильной инфляцией, а также поддержания устойчивости банковской системы», — сообщил регулятор.

Развитие кредитования

Кроме того, важное значение будет иметь утвержденная Стратегия по развитию кредитования. Она направлена на поддержание кредитного спроса и соответствующую фокусировку кредитного предложения по приоритетным для страны направлениям для обеспечения устойчивого восстановления конкурентоспособной экономики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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