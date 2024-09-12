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12 сентября 2024, 14:30 Читати українською

BitMart запускает акцию «Праздник фьючерсных депозитов» с вознаграждением до 4 600 USDT

BitMart, ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, с радостью объявляет о запуске акции «Праздник фьючерсных депозитов», которая продлится с 08:00 2 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года (UTC). Эта инициатива предлагает пользователям шанс заработать вознаграждение в размере до 4 600 USDT и служит способом BitMart выразить благодарность за их постоянную поддержку и доверие к платформе. Кампания подчеркивает стремление BitMart предоставлять первоклассные и безопасные услуги по торговле цифровыми активами.

Во время кампании пользователи могут принять участие в двух мероприятиях, где награды за каждое мероприятие могут быть востребованы только один раз, поэтому рекомендуется выполнить самое высокое вознаграждение, прежде чем претендовать на него. Событие 1 — задания по пополнению счета. Пользователи, которые переведут USDT на свой фьючерсный счет USDⓈ-M в период проведения акции, получат вознаграждение в зависимости от суммы чистого депозита. Чем больше сумма депозита, тем выше вознаграждение, максимум — 600 USDT. Пользователи с чистым депозитом от 1 000 USDT до 300 000 USDT получат соответствующее вознаграждение в размере от 5 USDT до 600 USDT в зависимости от суммы депозита.

Мероприятие 2 позволяет пользователям получать дополнительные вознаграждения за счет торговли. После внесения депозита пользователи могут участвовать в торговле фьючерсами, чтобы получить дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется как чистым депозитом, так и объемом торгов, а максимальное вознаграждение составляет 4 000 USDT. Пользователи, пополнившие счет на сумму от 500 USDT до 200 000 USDT и выполнившие необходимый объем торгов, могут получить соответствующее вознаграждение в размере от 15 USDT до 4 000 USDT.

BitMart выражает искреннюю благодарность всем пользователям за их постоянную поддержку и надеется на совместное изучение новых возможностей в торговле цифровыми активами.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы присоединиться к кампании.

Про BitMart

BitMart является ведущей глобальной платформой для торговли цифровыми активами. Имея миллионы пользователей по всему миру и входя в число лучших криптовалютных бирж на CoinGecko, В настоящее время BitMart предлагает 1 400+ торговых пар с одной из самых низких торговых комиссий в отрасли. Постоянно развиваясь, компания BitMart заинтересована в том, чтобы криптовалюты способствовали развитию инноваций и финансовой доступности.

Чтобы узнать больше о компании BitMart, посетите ее сайт, следите за X (Twitter), и присоединяйтесь к Telegram за обновлениями, новостями и акциями. Скачайте BitMart App торговать в любое время и в любом месте.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Crypto INFO
Crypto INFO
12 сентября 2024, 15:00
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Досить цікава пропозиція для трейдерів…
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