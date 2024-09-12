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12 сентября 2024, 15:05 Читати українською

НБУ прокомментировал рост инфляции до 7,5% в августе

В августе 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле. В месячном исчислении цены выросли на 0,6%. В НБУ прокомментировали ситуацию.

В августе 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле.
Фото: freepik.com

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Регулятор отметил, что фактические темпы роста цен были незначительно выше траектории прогноза, опубликованной в Инфляционном отчете за июль 2024 года.

В то же время, фундаментальное инфляционное давление усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Так, показатель базовой инфляции в августе вырос до 6,5% с 5,7% в июле.

«Ускорение роста потребительских цен обуславливалось прежде всего эффектами худших урожаев этого года и влиянием более высоких затрат бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы», — говорится в сообщении.

Рост цен на сырые продукты питания возобновился — до 3,7% р/с

Медленнее подешевели сахар и крупы из-за исчерпания запасов предыдущих высоких урожаев и засушливых погодных условий. Рост цен на муку ускорился из-за роста стоимости сырья и производственных затрат.

Цены на помидоры и огурцы поднялись под влиянием меньшего предложения. По этой же причине, а также из-за исчерпания влияния фактора высоких урожаев прошлого года быстрыми темпами дорожали некоторые овощи борщового набора, кабачки и косточковые.

Рост цен на молоко ускорился из-за ограниченного предложения при одновременном сохранении высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Снижение цен на яйца и отдельные виды животноводческой продукции притормозило из-за усиления давления со стороны производственных затрат, в том числе на энергию.

Рост административно регулируемых цен незначительно ускорился — до 13,7% г/г

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора.

Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. По-прежнему инфляцию удерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Рост цен на горючее стремительно замедлился — до 10,1% г/г

Такая динамика отражала достаточность запасов горючего и более низкие, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Базовая инфляция увеличилась до 6,5% г/г

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г. Значительно увеличились, в частности, темпы роста цен на хлеб, отдельные мучные и кондитерские изделия из-за более высоких производственных затрат.

Цены на большинство кисломолочных продуктов, сыры и сливочное масло тоже росли под влиянием сокращения производства молока-сырья, роста закупочных цен, активизации экспорта биржевых товаров и отключений электроэнергии в конце августа.

Также быстрее дорожали отдельные импортные товары, в том числе кофе и чай. Цены на подсолнечное масло замедлили падение, а на отдельные масличные продукты — ускорили рост под влиянием ценовых тенденций на мировых рынках.

Мясопродукты дорожали медленнее благодаря вторичным эффектам от дальнейшего восстановления в животноводстве.

Цены на непродовольственные товары ускорили рост (на 1,9% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее.

Услуги также дорожали несколько быстрее — на 10,5% г/г под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию.

В частности, стремительнее росли цены на услуги здравоохранения, образовательные, транспортные услуги и связи, ресторанов и гостиниц, по личному уходу и страхованию.

Замедлил рост стоимости финансовых услуг и эксплуатации собственных транспортных средств.

Что будет дальше

«Инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения затрат бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапное повышение акцизов и эффекты переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы», — прогнозирует НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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