В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Будет ли обвал ЕВРО? Что будет с курсом евро после заседания ЕЦБ? Прогноз курса валют (видео)
- Будет ли обвал евро?
- Что будет с курсом после заседания ЕЦБ?
- Снизит ли ЕЦБ ключевую ставку
- Каков будет курс евро
- В чем сейчас держать сбережения
- Пропорции валют в которых держать сбережения
- Каким будет курс евро в Украине
- Прогноз курса доллара и евро на период с 12 по 18 сентября
Источник: Минфин
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