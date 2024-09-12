Курс валют на 12 сентября: в банках доллар подорожал на 5 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке также подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 4 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,35 грн, а продают за 45,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,70−45,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,26−41,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,43−45,43 грн/евро.

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